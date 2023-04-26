Делегация МИД Узбекистана вернулась из Люксембурга

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24 апреля делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Бахтиером Саидовым завершила двухдневный визит в Люксембург.

Поездка была предпринята с целью участия в 17-м заседании Совета сотрудничества «Узбекистан – Европейский Союз», в ходе которого обсуждались вопросы развития сотрудничества Узбекистана со странами ЕС в сферах политики, экономики и торговли, защиты прав человека, науки, образования, культуры, по линии парламента.

Также Бахтиёр Саидов провел двусторонние встречи с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и Еврокомиссаром по международному сотрудничеству Юттой Урпилайнен.

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