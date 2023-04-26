Ташкент посетил глава правительства Чехии

ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. 25 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с официальным визитом в страну во главе представительной делегации премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, здравоохранения, бизнеса, технологий, добывающей отрасли, модернизации энергетики, энергомашиностроения, электротехники, сельского хозяйства, текстильной и кожевенной индустрии, транспорта и логистика, организации прямого авиасообщения, развития транспортных коридоров и других.

В рамках визита чешской делегации в Ташкенте был проведен двусторонний бизнес-форум.

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