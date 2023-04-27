Проведен разговор глав Узбекистана и России

Проведен разговор глав Узбекистана и России27.04.2023 07:09
ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. 26 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В ходе беседы главы двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах машиностроения, железнодорожного транспорта, фармацевтики, химической промышленности и других.
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