



Проведен разговор глав Узбекистана и России



ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. 26 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе беседы главы двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах машиностроения, железнодорожного транспорта, фармацевтики, химической промышленности и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи