



Ташкент посетил глава ведомства обороны Италии



ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. 26 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну во главе представительной делегации министром обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия двух государств в сферах обеспечения безопасности, политики, экономики, торговли и инвестиций, науки и образования, энергетики, в том числе возобновляемой, логистики, сельского хозяйства и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи