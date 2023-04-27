



Глава Узбекистана принял руководителя АФК



ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. 26 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент руководителем Азиатской конфедерации футбола шейхом Салманом бин Ибрахимом Аль Халифой. В ходе аудиенции были обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и АФК по развитию в стране данного вида спорта, в том числе организации и проведения крупных мероприятий, включая женские и юношеские первенства, популяризации этого вида спорта, внедрения передового опыта и оказания методологической помощи, повышения квалификации тренеров. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи