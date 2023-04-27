В Ташкенте проведены узбекско-эмиратские политконсультации

ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. 26 апреля в Ташкенте был проведен очередной раунд политических консультаций между Республикой Узбекистан и Объединенными Арабскими Эмиратами, для участия в котором в страну прибыла делегация ОАЭ во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейль аль-Мазруи.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух государств в сферах политики, экономики, торговли и инвестиций, промышленности, туризма.

УЗИНФОРМ