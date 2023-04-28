



Глава МИД Узбекистана посетил КНР



НОВОСТИ В МИРЕ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. 27 апреля делегация МИД Узбекистана во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Бахтиером Саидовым посетила Китайскую Народную Республику. Целью поездки явилось участие в прошедшем в городе Сиане 4-м заседании руководителей МИД Узбекистана, Казахстана, Китая, Кыргызстана и Таджикистана в формате «Центральная Азия – Китай». Заседание было организовано с целью обсуждения приоритетных вопросы углубления взаимодействия между странами Центральной Азии и КНР и подготовки к предстоящему в мае в Сиане саммиту глав государств «Центральная Азия + КНР». УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи