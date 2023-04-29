Ташкент посетила делегация Европейского Союза

Ташкент посетила делегация Европейского Союза29.04.2023 08:46
ТАШКЕНТ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. 28 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну во главе представительной делегации специальным посланником Европейского Союза по санкциям Дэвидом О’Салливаном.
В ходе аудиенции стороны обсудили приоритетные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ЕС в сферах экономики, торговли, инвестиций, провели обмен мнениями по актуальной международной проблематике.
УЗИНФОРМ