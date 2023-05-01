



Президент провел встречу с главой миссии наблюдателей СНГ



ТАШКЕНТ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Генеральным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым, являющимся руководителем миссии наблюдателей за ходом конституционного референдума в Узбекистане. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели ход проведения референдума, а также обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и СНГ в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, транспортной и культурно-гуманитарной сферах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи