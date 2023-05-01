



Глава Узбекистана провел переговоры с коллегами из Казахстана и Кыргызстана



ТАШКЕНТ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры по телефону с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В ходе бесед коллеги поздравили главу Узбекистана с успешным завершением референдума по изменению Основного закона страны, а также были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи