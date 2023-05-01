Глава Узбекистана провел переговоры с коллегами из Казахстана и Кыргызстана

Глава Узбекистана провел переговоры с коллегами из Казахстана и Кыргызстана01.05.2023 16:12
ТАШКЕНТ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры по телефону с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.
В ходе бесед коллеги поздравили главу Узбекистана с успешным завершением референдума по изменению Основного закона страны, а также были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
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