



Глава Узбекистана отправился в ФРГ



НОВОСТИ В МИРЕ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился во главе представительной делегации с двухдневным визитом в Федеративную Республику Германия. Поездка предпринята с целью проведения переговоров с руководством ФРГ по вопросам дальнейшего развития сотрудничества двух стран по ключевым направлениям. В частности, глава Узбекистана проведет встречи с Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным Канцлером Олафом Шольцем, представителями официальных и деловых кругов Германии, а также примет участие в церемонии открытия выставки «Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи» в галерее Джеймса Симона. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи