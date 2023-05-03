Проведен разговор глав Узбекистана и Турции

Проведен разговор глав Узбекистана и Турции03.05.2023 07:35
ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. 2 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В ходе переговоров главы двух государств рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, науки, образования и культуры.
Также были обсуждены вопросы подготовки очередного заседания Совета стратегического сотрудничества.
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