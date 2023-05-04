



Погода в Узбекистане на 5 мая



ТАШКЕНТ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 мая, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 25-27°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Перемен ная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8°, днем 13-18°.

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