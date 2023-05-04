Глава Узбекистана вернулся из ФРГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил визит в Федеративную Республику Германия.

Поездка была предпринята с целью обсуждения на высшем уровне актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества, проведения встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов Германии.

В частности, состоялись встречи главы Узбекистана с Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Олафом Шольцем, руководителями ведущих германских компаний и банков, таких как CLAAS, Knauf, Siemens Energy, Lasselsberger, Aurubis, Linde Group, Gunter Papenburg, Falk-Porsche-Technik, Mangold Consulting, DB Engineering, Landesbank, Commerzbank, KfW Bank, Deutsche Bank и других.

Были обсуждены вопросы развития узбекско-германского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения региональной безопасности, бизнеса, инвестиций, банков и финансов, промышленной кооперации, технологий, «зеленой» энергетики, развития транспортной инфраструктуры, металлургии, водоснабжения, сельского хозяйства, химической, горнодобывающей, автомобильной, текстильной, электротехнической промышленности и других.

Также Президенты Узбекистана и Германии вместе посетили галерею Джеймса Симона, где открыли уникальную выставку “Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи”. Договоренность о ее проведении была достигнута во время визита Федерального Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан в мае 2019 года.

Кроме того, состоялся прием по случаю визита Президента Республики Узбекистан в Германию с участием делегаций двух стран, государственных и общественных деятелей.

По итогам визита было подписано 16 межправительственных и межведомственных документов в сферах экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций.

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