Глава МИД Узбекистана посетил Индию

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. 5 мая делегация Узбекистана во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым завершила двухдневный визит в Республику Индия.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем в Нью-Дели заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС), которое было посвящено обсуждению актуальных вопросов развития регионального сотрудничества в сферах обеспечения безопасности, торговли и экономики, культурно-гуманитарной области.

В рамках визита делегация также провела двусторонние встречи с министрами иностранных дел Республики Индия Субраманьямом Джайшанкаром и Исламской Республики Пакистан Билавалом Бхутто Зардари.

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