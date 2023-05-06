Погода в Узбекистане на 7 мая

ТАШКЕНТ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 мая, погода по прогнозам синоптиков:

6 мая текущего года по Узбекистану местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с, с пыльным поземком.

6-7 мая по республике пройдут дожди, в предгорных и горных районах, местами сильные. В отдельных районах республики возможно выпадение града.

В связи с ожидаемыми сильными дождями 6-7 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.

в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 22-24°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность временами кратковременные дожди, возможны грозы, местами возможны сильные, в высокогорьях (свыше 2000 м) с переходом в снег. В отдельных районах республики возможно выпадение града. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.



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