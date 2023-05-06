



Ташкент посетила правительственная делегация Казахстана



ТАШКЕНТ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. 5 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну во главе представительной делегации премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым. Целью визита делегации РК является участие в очередном заседании совместной узбекско-казахской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и Казахстана в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленной кооперации, машиностроения, энергетики, добывающей промышленности, транспорта и логистики, текстильной, пищевой индустрии и других отраслях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи