Узбекистан посетила правительственная делегация Франции

ТАШКЕНТ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан посетила с визитом делегация Франции во главе с сопредседателем совместной узбекско-французской межправительственной комиссии, министром-делегатом по вопросам внешней торговли, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Оливье Бештом.

5 мая делегация была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и приняла участие в 9-м заседании узбекско-французской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленности, банков и финансов, «зеленой» энергетики, добывающей отрасли, модернизации туристической инфраструктуры, систем водоснабжения и коммунальных сетей, градостроительства, транспорта, текстильной промышленности, производства новых видов строительных материалов, водного хозяйства.

По итогам заседания межправкомиссии были подписаны итоговый Протокол заседания МПК, Соглашение о сотрудничестве по развитию всесезонного туристического центра в Чимгане, Меморандум о взаимопонимании по модернизации системы питьевого водоснабжения Кашкадарьинской области и строительству магистральных водопроводов в г. Яккабог, Соглашение о сотрудничестве в сфере развития текстильной отрасли, а также контракт в рамках реализации проекта Международного всесезонного курорта «Строительство Чимганской туристической зоны».

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