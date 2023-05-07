Погода в Узбекистане на 8 мая

Погода в Узбекистане на 8 мая07.05.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 мая, погода по прогнозам синоптиков:
7 мая по республике пройдут дожди, в предгорных и горных районах, местами сильные. В отдельных районах республики возможно выпадение града.
7 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 25-27°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, временами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.
УЗИНФОРМ