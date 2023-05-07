Узбекистан посетил глава ФИФА

ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. 5 мая в Узбекистан после завершения визита в Туркменистан прибыл с визитом президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

В рамках пребывания в Ташкенте он был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, с которым обсудил вопросы развития футбола в Узбекистане.

Особое внимание было уделено подготовке и проведению мировых спортивных мероприятий и первенств в Узбекистане, расширению технического содействия в подготовке национальной сборной, развитии инфраструктуры и наращивании потенциала нашей Ассоциации, а также разработке механизма селекции талантливых футболистов.

В прошлом месяце в Ташкенте стартовала программа ФИФА «Футбол для школ», благодаря которой Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, принявшей участие в этой инициативе.

«Причина, по которой мы запустили эту программу здесь, — сказал г-н Инфантино, — заключается в том, что, конечно же, Узбекистан — важная страна, это большая страна с населением 37 миллионов человек. Это страна, которая любит футбол, и программа «Футбол для школ» — это программа, в рамках которой дети в школах — девочки и мальчики [...] учатся не обязательно или не только тому, как играть в футбол, но через «Футбол для школ» они узнают ценности. , ценности футбола: уважение, терпимость, командный дух. Эти ценности важны для построения такой молодой страны с великой историей, как Узбекистан».

«ФИФА инвестирует в программу FIFA Forward вместе с футбольными властями Узбекистана», — пояснил г-н Инфантино. «Футбольная академия здесь, в Ташкенте, станет главным местом для Узбекистана, для всей страны, куда в самом юном возрасте будут собираться лучшие таланты страны. Здесь они смогут жить, здесь тренироваться, работать и развиваться в самых лучших условиях. Это будет ультрасовременный центр. Это будет гордость для Узбекистана, это будет гордость для Центральной Азии, для Азии. Это также будет примером для всего мира».

Джанни Инфантино завершил визит, приняв участие в матче между сборными УФА и ФИФА в тренировочном центре ФК «Бунёдкор», а затем посетив матч высшего узбекского дивизиона между «Бунёдкором» и ФК «Олимпик».

Ранее в этом месяце глава ФИФА посетил Таджикистан, Казахстан, Туркменистан и Кыргызстан.

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