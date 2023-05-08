Ташкент посетила делегация Катара

ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. 7 мая в Ташкенте были проведены политические консультации по линии министерств иностранных дел Республики Узбекистан и Государства Катар, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация во главе с государственным министром иностранных дел Государства Катар Султаном бин Саадом Аль-Мурайхи.

В ходе проведенных переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической ,торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, энергетики, инвестиций, туризма и других.



В тот же день состоялась торжественная церемония открытия Посольства Государства Катар в Ташкенте с участием представителей официальных кругов двух стран, дипломатического корпуса, общественности и журналистов.



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