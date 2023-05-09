



Глава Узбекистана принял участие в параде Победы



НОВОСТИ В МИРЕ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Поездка была предпринята по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина. По окончании торжественного смотра войск РФ глава Узбекистана наряду с коллегами из Беларуси Александром Лукашенко, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Кыргызстана Садыром Жапаровым, Таджикистана Эмомали Рахмоном, Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи