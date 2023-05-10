Делегация Узбекистана посетила Катар

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. 9 мая делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым завершила двухдневный рабочий визит в Государство Катар.

В рамках пребывания в Дохе делегация провела встречи и переговоры с руководителями ключевых министерств, ведомств и крупных компаний этой страны, в ходе которых были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В частности, были проведены встречи с министром торговли и промышленности Катара Мухаммадом аль-Тани, министром финансов Али аль-Кувари, министром энергетики – председателем компании Qatar Energy Саадом аль-Кааби, управляющим Центрального банка – председателем Катарского инвестиционного агентства Абдуллой аль-Тани, председателем Торгово-промышленной палаты Катара Халифом аль-Тани, руководителями компаний Qatar National Cement, Baladna, Qatari Diar, Fitco Detergents, Katara Hospitality.

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