МИД Узбекистана посетили послы Палестины и Саудовской Аравии

10 мая заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев провел двусторонние встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Государства Палестина Джавадом Мухаммадом Авадом и Королевства Саудовская Аравия Юсуфом аль- Утайби.
В ходе встреч стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Отдельное внимание было уделено взаимодействию сторон в рамках ООН, ОИС и других международных структур. Состоялся также обмен мнениями по графику предстоящих контактов в различных форматах.