



МИД Узбекистана посетили послы Палестины и Саудовской Аравии



ТАШКЕНТ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. 10 мая заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев провел двусторонние встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Государства Палестина Джавадом Мухаммадом Авадом и Королевства Саудовская Аравия Юсуфом аль- Утайби. В ходе встреч стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Отдельное внимание было уделено взаимодействию сторон в рамках ООН, ОИС и других международных структур. Состоялся также обмен мнениями по графику предстоящих контактов в различных форматах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи