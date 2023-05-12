



Погода в Узбекистане на 13 мая



ТАШКЕНТ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 мая, погода по прогнозам синоптиков: 12-13 мая и 16-17 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 27-29°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможен сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/c, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°.

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