Погода в Узбекистане на 13 мая

Погода в Узбекистане на 13 мая12.05.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 мая, погода по прогнозам синоптиков:
12-13 мая и 16-17 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 27-29°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможен сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/c, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°.
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