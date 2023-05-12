В МИД Узбекистана прошли встречи с послами Индонезии и ОАЭ

ТАШКЕНТ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/.

11 мая заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев провел двусторонние встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Республики Индонезия Сунарио Картадината и Объединенных Арабских Эмиратов Саидом аль-Камзи.

Встречи были организованы с целью обсуждения вопросов расширения взаимодействия Узбекистана с Индонезией и ОАЭ в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также графика и повестки



предстоящих совместных мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах на различных уровнях.

