Глава Узбекистана провел встречу с делегацией Таджикистана

ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 12 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну для участия в очередном заседании узбекско-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода.

В ходе аудиенции глава государства и гость рассмотрели текущее состояние и актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленной кооперации, транспорта и логистики, энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, добывающей, текстильной и других отраслях.

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