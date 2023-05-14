Глава государства посетил финал чемпионата мира по боксу в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. 13 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил спортивный комплекс «Humo Arena» в Ташкенте, где проходили финальные состязания чемпионата мира по боксу, в котором приняли участие более 600 боксеров из 107 стран мира.

Глава государства посмотрел финальные бои с участием боксеров Узбекистана, которые участвовали во всех 13 весовых категориях. В этот день золотые медали завоевали Асадхужа Муйдинхужаев, победивший Дулата Бекбауова из Казахстана, Хасанбой Дусматов, одолевший Билала Беннаму из Франции, и Баходир Жалолов, одержавший верх над кубинцем Алехандро Арзолой.

Президент Шавкат Мирзиёев вручил золотые медали и чемпионские пояса победителям.

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