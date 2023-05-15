Погода в Узбекистане на 16 мая

ТАШКЕНТ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 16 мая, погода по прогнозам синоптиков:

15-17 мая на территорию Узбекистана ожидается вынос влажного воздуха с южных районов Каспийского моря с последующим вторжением прохладного воздуха с районов Поволжья.

15-17 мая по территории республики временами пройдут дожди, возможны грозы.

15-16 мая по Республике Каракалпакстан, Хорезмской области, 17 мая по Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской областям и в горных районах республики местами сильные дожди. В отдельных районах возможно выпадение града.

В высокогорьях (свыше 2000 м) возможен переход дождя в снег.

15-15 мая по северу и пустынной зоне, 16-17 мая местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Дневная температура воздуха понизится 15-16 мая по северу республики, 17 мая по остальной территории республики до 17-22о.

16-17 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.

в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 29-31°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, временами дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 17-22°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 20-25°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 27-32°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/c, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°.



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