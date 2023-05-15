Глава Узбекистана провел беседу с президентом Турции

ТАШКЕНТ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе беседы глава Узбекистана поздравил коллегу с проведением первого тура состоявшихся накануне президентских и парламентских выборов, по итогам которого действующий глава Турции оказался в числе лидеров.

Также были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

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