В Ташкент прибыла парламентская делегация Соединенного Королевства

ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывшая с визитом в страну делегация Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии во главе с председателем Комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Алисией Кёрнс посетила МИД Узбекистана.

В ходе встречи с главой ведомства Бахитёром Саидовым были обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

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