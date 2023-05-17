



Погода в Узбекистане на 18 мая



ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 мая, погода по прогнозам синоптиков: 17 мая на территорию Узбекистана ожидается вынос влажного воздуха с южных районов Каспийского моря с последующим вторжением прохладного воздуха с районов Поволжья. По территории республики временами пройдут дожди, возможны грозы, по Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской областям и в горных районах республики местами сильные дожди. В отдельных районах возможно выпадение града. В высокогорьях (свыше 2000 м) возможен переход дождя в снег. Местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Дневная температура воздуха понизится до 17-22о. 17 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром дождь, возможна гроза, днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 17-22°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, временами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 25-30°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, временами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дожди, местами сильные, в отдельных районах возможно выпадение града, возможна гроза. В высокогорьях (свыше 2000 м) возможен переход дождя в снег. Ветер западный 7-12 м/c, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 11-16°.

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