Погода в Узбекистане на 18 мая

Погода в Узбекистане на 18 мая17.05.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 мая, погода по прогнозам синоптиков:
17 мая на территорию Узбекистана ожидается вынос влажного воздуха с южных районов Каспийского моря с последующим вторжением прохладного воздуха с районов Поволжья. По территории республики временами пройдут дожди, возможны грозы, по Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской областям и в горных районах республики местами сильные дожди. В отдельных районах возможно выпадение града. В высокогорьях (свыше 2000 м) возможен переход дождя в снег. Местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Дневная температура воздуха понизится до 17-22о.
17 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, ночью и утром дождь, возможна гроза, днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами кратковременный дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 17-22°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь, временами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 25-30°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, временами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, временами дожди, местами сильные, в отдельных районах возможно выпадение града, возможна гроза. В высокогорьях (свыше 2000 м) возможен переход дождя в снег. Ветер западный 7-12 м/c, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 11-16°.
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