В Самарканде проходит заседание Совета управляющих ЕБРР

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. 16 мая в Самарканде начало трехдневную работу 32-е Ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), членом которого Узбекистан является с 30 апреля 1992 года. Главная тема заседания в текущем году - «Инвестиции в устойчивость» (Investing in Resilience).

Целью проведения мероприятия является обсуждение вопросов инвестирования в обеспечение устойчивости экономики, подведение итогов работы за минувший год, определение направлений и задач для дальнейшей работы.

В форуме принимают участие около 2 тысяч представителей 73 государств, среди которых представители иностранных правительств, глав транснациональных корпораций, руководители международных финансовых институтов и банков, известные эксперты в сфере экономики, инвестиций, финансов и технологий, а также журналисты.

Работа форума организована в виде панельных дискуссий, партнерских сессий, событий высокого уровня, пресс-конференций, институциональных мероприятий ЕБРР и т.д. Одним из главных событий заседания станет сессия «Об инвестиционных перспективах Узбекистана». На ней будут обсуждаться ожидаемые темпы роста экономики страны и возможности для привлечения инвестиций.

Также в повестку трех дней мероприятия входит ряд дискуссионных панельных сессий с экспертами на различные темы. Сессии будут посвящены как регионам, так и отдельным странам.

В их числе:

международная торговля;

энергетическая безопасность, возобновляемые источники энергии;

значение малого и среднего бизнеса для экономики;

цифровизация на развивающихся рынках;

программа ЕБРР «Зеленые города»;

«Региональные экономические перспективы» — главное макроэкономическое исследование ЕБРР и т. д.

На полях заседания будет проведен бизнес-форум с участием представителей международных деловых кругов. В его рамках состоятся экспертные обсуждения макроэкономической ситуации, роли частного сектора и государства в развитии возобновляемых источников энергии, межрегиональных связей, экономической интеграции, продовольственной безопасности, цифровизации и других вопросов. Запланировано подписание ряда инвестиционных соглашений и контрактов.

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