



Делегация Узбекистана посетила Бангладеш



НОВОСТИ В МИРЕ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. 18-19 мая делегация Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Бахромжоном Аълоевым посетила Дакку для участия в очередном раунде политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Народной Республики Бангладеш.



В ходе политконсультаций обсуждены перспективы развития узбекско-бангладешского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.



Особое внимание уделено вопросам активизации экономической дипломатии. Состоялся обмен мнениями по запланированным мероприятиям, в том числе проведению очередного заседания Узбекско-Бангладешской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Рассмотрены предложения по увеличению взаимного товарооборота, реализации перспективных инвестиционных проектов и торговых контрактов.



Обсуждены вопросы расширения договорно-правовой базы взаимодействия.



Подчеркнута важность реализации потенциала сотрудничества в сферах туризма и текстиля, всемерной поддержки прямых контактов бизнес-субъектов, торгово-промышленных палат и текстильных ассоциаций двух стран.



В повестку дня переговоров также вошли вопросы углубления межпарламентских связей, активизации диалога по линии международных и региональных организаций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи