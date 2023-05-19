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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

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Глава Узбекистана провел встречу с коллегой из КНР
19.05.2023 09:43

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. 18 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику, чтобы принять участие в предстоящем 19 мая в городе Сиане 1-м саммите в формате «Центральная Азия Китай».

В рамках первого дня пребывания в КНР глава Узбекистана провел встречу на высшем уровне с Председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, сельского хозяйства, землепользования, малого и среднего бизнеса, модернизации инфраструктуры, повышения качества медицинских услуг и профессионального образования, альтернативной энергетики, транспорта и связи, туризма и других.

По завершении переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания двусторонних документов:

  • Совместного заявления лидеров двух стран,
  • Программы развития всестороннего стратегического партнёрства в новую эпоху между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой на 2023-2027 годы,
  • Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве;
  • Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о создании Узбекско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству;
  • Соглашения о реализации проекта по развитию потенциала средних школ между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики;
  • Протокола между Министерством сельского хозяйства о Республики Узбекистан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о карантине и ветеринарно-санитарных требованиях при поставках мяса птицы;
  • Протокола между Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях и контроле при экспорте винограда;
  • Договоренности между Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о взаимном признании программы уполномоченных экономических операторов;
  • Меморандума о взаимопонимании между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики по продвижению приоритетных инвестиционных проектов;
  • Меморандума о взаимопонимании между Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан и Пресс-канцелярией Государственного совета Китайской Народной Республики по сотрудничеству в сфере средств массовой информации;
  • Программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики на 2023-2024 годы;
  • Соглашения об установлении партнёрских отношений между городом Ташкент и провинцией Сычуань;
  • Соглашения об установлении партнёрских отношений между Сырдарьинской областью и провинцией Шэньси;
  • Соглашения об установлении партнёрских отношений между Самаркандской областью и провинцией Шэньси.

Кроме того, был подписан ряд важных экономических соглашений:

  • о финансировании проекта строительства линий электропередач и подстанций;
  • о создании мультимодального логистического центра;
  • об обновлении и модернизации парка локомотивов на базе АО «Узбекистон темир йуллари»;
  • о строительстве Узбекско-Китайского агропромышленного парка;
  • о создании Агроинновационного парка;
  • о создании Узбекско-Китайского биотехнологического кластера;
  • о расширении телекоммуникационной инфраструктуры АК «Узбектелеком»;
  • о производстве современных автомобилей совместно с компанией «EXEED»;
  • о производстве электрических и гибридных автомобилей совместно с компанией «BYD Auto Industry»;
  • о привлечении кредитной линии между АО «НБУ» и «Эксимбанк Китая»;
  • о привлечении кредитной линии между АО «НБУ» и «ГБРК»;
  • о сотрудничестве с «China Export & Credit Insurance Corporation»;
  • о подготовке ТЭО проектов «Строительство каскада Нарынской ГЭС в Наманганской области» и «Строительство каскада Айгаин ГЭС в Бостанлыкском районе Ташкентской области»;
  • о сотрудничестве в области развития телекоммуникационных сетей.

В рамках мероприятий визита также подписаны отраслевые меморандумы:

  • между Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры и туризма Республики Узбекистан и Шанхайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами;
  • между Китайским советом по содействию международной торговле и Торгово-промышленной палатой Узбекистана о создании Узбекско-Китайского комитета по сотрудничеству в области коммерческого права;
  • между Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржей и Даляньской товарной биржей;
  • между Ассоциацией птицеводства Узбекистана и Китайской Ассоциацией животноводства о сотрудничестве в птицеводческой отрасли;
  • между Ассоциацией «Узчармсаноат» Республики Узбекистан и Китайской Ассоциацией кожевенной промышленности по сотрудничеству;
  • между Ташкентским государственным университетом востоковедения и Пекинским университетом иностранных языков и культуры;
  • между Ташкентским государственным университетом востоковедения и Ляонинском педагогическим университетом;
  • между Самаркандским международным технологическим университетом и Тяньцзиньским университетом науки и техники;
  • между Самаркандским международным технологическим университетом и Северо-Восточным электроэнергетическим университетом;
  • между Университетом мировой экономики и дипломатии и Шанхайским университетом.

Накануне визита главы Узбекистана в Сиане был проведен узбекско-китайский бизнес-форум с участием правительственных и деловых кругов обеих стран, а также Президент Узбекистана провел встречи с руководителями ведущих компаний и банков КНР.

В завершение первого дня визита в Сиане состоялась официальная церемония встречи глав государств, участвующих в первом саммите «Центральная Азия – Китай».

УЗИНФОРМ

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