Глава Узбекистана провел встречу с коллегой из КНР

Глава Узбекистана провел встречу с коллегой из КНР19.05.2023 09:43
НОВОСТИ В МИРЕ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. 18 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику, чтобы принять участие в предстоящем 19 мая в городе Сиане 1-м саммите в формате «Центральная Азия Китай».
В рамках первого дня пребывания в КНР глава Узбекистана провел встречу на высшем уровне с Председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, сельского хозяйства, землепользования, малого и среднего бизнеса, модернизации инфраструктуры, повышения качества медицинских услуг и профессионального образования, альтернативной энергетики, транспорта и связи, туризма и других.
По завершении переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания двусторонних документов:
- Совместного заявления лидеров двух стран,
- Программы развития всестороннего стратегического партнёрства в новую эпоху между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой на 2023-2027 годы,
- Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве;
- Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о создании Узбекско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству;
- Соглашения о реализации проекта по развитию потенциала средних школ между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики;
- Протокола между Министерством сельского хозяйства о Республики Узбекистан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о карантине и ветеринарно-санитарных требованиях при поставках мяса птицы;
- Протокола между Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях и контроле при экспорте винограда;
- Договоренности между Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о взаимном признании программы уполномоченных экономических операторов;
- Меморандума о взаимопонимании между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики по продвижению приоритетных инвестиционных проектов;
- Меморандума о взаимопонимании между Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан и Пресс-канцелярией Государственного совета Китайской Народной Республики по сотрудничеству в сфере средств массовой информации;
- Программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики на 2023-2024 годы;
- Соглашения об установлении партнёрских отношений между городом Ташкент и провинцией Сычуань;
- Соглашения об установлении партнёрских отношений между Сырдарьинской областью и провинцией Шэньси;
- Соглашения об установлении партнёрских отношений между Самаркандской областью и провинцией Шэньси.
Кроме того, был подписан ряд важных экономических соглашений:
- о финансировании проекта строительства линий электропередач и подстанций;
- о создании мультимодального логистического центра;
- об обновлении и модернизации парка локомотивов на базе АО «Узбекистон темир йуллари»;
- о строительстве Узбекско-Китайского агропромышленного парка;
- о создании Агроинновационного парка;
- о создании Узбекско-Китайского биотехнологического кластера;
- о расширении телекоммуникационной инфраструктуры АК «Узбектелеком»;
- о производстве современных автомобилей совместно с компанией «EXEED»;
- о производстве электрических и гибридных автомобилей совместно с компанией «BYD Auto Industry»;
- о привлечении кредитной линии между АО «НБУ» и «Эксимбанк Китая»;
- о привлечении кредитной линии между АО «НБУ» и «ГБРК»;
- о сотрудничестве с «China Export & Credit Insurance Corporation»;
- о подготовке ТЭО проектов «Строительство каскада Нарынской ГЭС в Наманганской области» и «Строительство каскада Айгаин ГЭС в Бостанлыкском районе Ташкентской области»;
- о сотрудничестве в области развития телекоммуникационных сетей.
В рамках мероприятий визита также подписаны отраслевые меморандумы:
- между Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры и туризма Республики Узбекистан и Шанхайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами;
- между Китайским советом по содействию международной торговле и Торгово-промышленной палатой Узбекистана о создании Узбекско-Китайского комитета по сотрудничеству в области коммерческого права;
- между Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржей и Даляньской товарной биржей;
- между Ассоциацией птицеводства Узбекистана и Китайской Ассоциацией животноводства о сотрудничестве в птицеводческой отрасли;
- между Ассоциацией «Узчармсаноат» Республики Узбекистан и Китайской Ассоциацией кожевенной промышленности по сотрудничеству;
- между Ташкентским государственным университетом востоковедения и Пекинским университетом иностранных языков и культуры;
- между Ташкентским государственным университетом востоковедения и Ляонинском педагогическим университетом;
- между Самаркандским международным технологическим университетом и Тяньцзиньским университетом науки и техники;
- между Самаркандским международным технологическим университетом и Северо-Восточным электроэнергетическим университетом;
- между Университетом мировой экономики и дипломатии и Шанхайским университетом.
Накануне визита главы Узбекистана в Сиане был проведен узбекско-китайский бизнес-форум с участием правительственных и деловых кругов обеих стран, а также Президент Узбекистана провел встречи с руководителями ведущих компаний и банков КНР.
В завершение первого дня визита в Сиане состоялась официальная церемония встречи глав государств, участвующих в первом саммите «Центральная Азия – Китай».
УЗИНФОРМ