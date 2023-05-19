



Глава Узбекистана провел встречу с коллегой из КНР



НОВОСТИ В МИРЕ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. 18 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику, чтобы принять участие в предстоящем 19 мая в городе Сиане 1-м саммите в формате «Центральная Азия Китай». В рамках первого дня пребывания в КНР глава Узбекистана провел встречу на высшем уровне с Председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, сельского хозяйства, землепользования, малого и среднего бизнеса, модернизации инфраструктуры, повышения качества медицинских услуг и профессионального образования, альтернативной энергетики, транспорта и связи, туризма и других. По завершении переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания двусторонних документов: Совместного заявления лидеров двух стран,

Программы развития всестороннего стратегического партнёрства в новую эпоху между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой на 2023-2027 годы,

Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве;

Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о создании Узбекско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству;

Соглашения о реализации проекта по развитию потенциала средних школ между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики;

Протокола между Министерством сельского хозяйства о Республики Узбекистан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о карантине и ветеринарно-санитарных требованиях при поставках мяса птицы;

Протокола между Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях и контроле при экспорте винограда;

Договоренности между Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о взаимном признании программы уполномоченных экономических операторов;

Меморандума о взаимопонимании между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики по продвижению приоритетных инвестиционных проектов;

Меморандума о взаимопонимании между Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан и Пресс-канцелярией Государственного совета Китайской Народной Республики по сотрудничеству в сфере средств массовой информации;

Программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики на 2023-2024 годы;

Соглашения об установлении партнёрских отношений между городом Ташкент и провинцией Сычуань;

Соглашения об установлении партнёрских отношений между Сырдарьинской областью и провинцией Шэньси;

Соглашения об установлении партнёрских отношений между Самаркандской областью и провинцией Шэньси. Кроме того, был подписан ряд важных экономических соглашений: о финансировании проекта строительства линий электропередач и подстанций;

о создании мультимодального логистического центра;

об обновлении и модернизации парка локомотивов на базе АО «Узбекистон темир йуллари»;

о строительстве Узбекско-Китайского агропромышленного парка;

о создании Агроинновационного парка;

о создании Узбекско-Китайского биотехнологического кластера;

о расширении телекоммуникационной инфраструктуры АК «Узбектелеком»;

о производстве современных автомобилей совместно с компанией «EXEED»;

о производстве электрических и гибридных автомобилей совместно с компанией «BYD Auto Industry»;

о привлечении кредитной линии между АО «НБУ» и «Эксимбанк Китая»;

о привлечении кредитной линии между АО «НБУ» и «ГБРК»;

о сотрудничестве с «China Export & Credit Insurance Corporation»;

о подготовке ТЭО проектов «Строительство каскада Нарынской ГЭС в Наманганской области» и «Строительство каскада Айгаин ГЭС в Бостанлыкском районе Ташкентской области»;

о сотрудничестве в области развития телекоммуникационных сетей. В рамках мероприятий визита также подписаны отраслевые меморандумы: между Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры и туризма Республики Узбекистан и Шанхайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами;

между Китайским советом по содействию международной торговле и Торгово-промышленной палатой Узбекистана о создании Узбекско-Китайского комитета по сотрудничеству в области коммерческого права;

между Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржей и Даляньской товарной биржей;

между Ассоциацией птицеводства Узбекистана и Китайской Ассоциацией животноводства о сотрудничестве в птицеводческой отрасли;

между Ассоциацией «Узчармсаноат» Республики Узбекистан и Китайской Ассоциацией кожевенной промышленности по сотрудничеству;

между Ташкентским государственным университетом востоковедения и Пекинским университетом иностранных языков и культуры;

между Ташкентским государственным университетом востоковедения и Ляонинском педагогическим университетом;

между Самаркандским международным технологическим университетом и Тяньцзиньским университетом науки и техники;

между Самаркандским международным технологическим университетом и Северо-Восточным электроэнергетическим университетом;

между Университетом мировой экономики и дипломатии и Шанхайским университетом. Накануне визита главы Узбекистана в Сиане был проведен узбекско-китайский бизнес-форум с участием правительственных и деловых кругов обеих стран, а также Президент Узбекистана провел встречи с руководителями ведущих компаний и банков КНР. В завершение первого дня визита в Сиане состоялась официальная церемония встречи глав государств, участвующих в первом саммите «Центральная Азия – Китай». УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи