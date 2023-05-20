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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
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 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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Глава Узбекистана выступил на саммите в Сиане
20.05.2023 09:08

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. 19 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в 1-м саммите в формате "Центральная Азия-Китай", прошедшем в городе Сиане и посвященном актуальным вопросам развития регионального сотрудничества.

В выступлении главы Узбекистана говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!

Ещё раз – искренне рад вас видеть.

Хочу присоединиться к коллегам и выразить признательность господину Председателю Си Цзиньпину за инициативу проведения первой очной встречи в формате «Центральная Азия – Китай» и оказываемый традиционно тёплый, радушный приём.

Отдельно благодарю Председателя Китая за организацию нынешней встречи в прекрасном Сиане – одном из древнейших городов мира и столице великих китайских империй.

Будучи крупным научным, культурным и экономическим центром, он на протяжении многих веков служил отправной точкой Великого шёлкового пути – караванного маршрута, ставшего важным фактором цивилизационного развития, взаимосвязанности и прогресса на всём Евразийском континенте.

И я рад, что в год десятилетия инициативы «Пояса и пути», именно здесь – в прославленном на Востоке Чанъане, мы возрождаем эти добрые традиции и закладываем прочный фундамент для совместного процветания наших стран в новую эпоху.

Уважаемые участники заседания!

Сегодня, в условиях непростой международной ситуации, наш саммит приобретает особое значение.

Наши страны, преодолев испытания пандемии, столкнулись с негативными последствиями глобального кризиса доверия. Серьёзные разрывы в устойчивых транспортно-логистических цепочках, что особенно чувствительно для Центральной Азии, вызовы продовольственной и энергетической безопасности, риски социальной напряжённости на фоне растущего импорта инфляции и другие проблемы требуют от нас более тесной координации и практического взаимодействия.

Содержательные выступления моих коллег, их решительный настрой на сотрудничество свидетельствуют о кардинальных изменениях в регионе.

Сегодня это уже другая Центральная Азия – она сплочённая и сильная, открытая к диалогу и полномасштабному партнёрству.

В прошлом году мы вместе отметили тридцатилетие дипломатических отношений между странами региона и Китаем. Достигли «зрелого» сотрудничества, основанного на доверии, уважении и учёте интересов друг друга. В сотни раз увеличились объёмы взаимного товарооборота и инвестиций, у нас много успешных примеров кооперации бизнеса и гуманитарного обмена.

Скажу больше: наши страны являются испытанными временем, настоящими друзьями Китая «за перевалом Ян-гуань».

Уважаемые участники саммита!

Мы поддерживаем повестку дня заседания и основные положения Сианьской декларации. Считаю, что прозвучавшие сегодня инициативы и предложения обязательно найдут практическую реализацию.

В этом плане разделяю мнения о важности формирования эффективных механизмов взаимодействия по основным направлениям регионального сотрудничества. Речь идёт прежде всего о торговле, инвестициях, транспорте, гуманитарных связях.

Вместе с тем полагаю принципиально важным разработать долгосрочную повестку, перспективные планы и задачи многопланового сотрудничества на десятилетия вперёд.

На мой взгляд, следует уделить особое внимание налаживанию совместной работы ведущих «мозговых» центров наших стран. Аналитическим институтам, учёным и специалистам предстоит разработать стратегические подходы, комплексные рекомендации и решения, «прорывные» проекты регионального и глобального масштаба.

Готовы предоставить дискуссионную платформу и провести в следующем году в Самарканде первую Международную экспертную конференцию по вопросам сопряжения наших национальных стратегий развития.

Уважаемые коллеги!

Хотел бы отдельно остановиться на нашем видении наиболее актуальных вопросов регионального сотрудничества.

Прежде всего это формирование условий для устойчивого развития наших стран и региона в целом. И здесь центральное место мы отводим повышению уровня жизни населения и эффективности борьбы с бедностью.

Активное использование передового китайского опыта в ходе реализации соответствующей национальной программы позволило только за последний год вывести из категории нуждающихся свыше одного миллиона наших граждан.

Вчера мы с уважаемым Председателем Китайской Народной Республики договорились продолжить совместную работу для достижения главной цели Инициативы глобального развития.

Уверен, что принятие и реализация совместной программы с конкретными задачами по повышению уровня жизни и развитию территорий, в первую очередь сельских районов, будут поддержаны нашими народами и станут общим вкладом в достижение Целей Повестки дня до 2030 года.

Мы выступаем за формирование нового экономического диалога и усиление взаимосвязанности наших стран.

Считаем вполне достижимой задачу по двукратному увеличению товарооборота стран региона с Китаем к 2030 году, прежде всего за счёт сбалансированного роста взаимных поставок промышленных товаров и сельхозпродукции, формирования эффективной торгово-логистической инфраструктуры и современных оптово-распределительных сетей, внедрения системы «зелёного» и экспресс-коридоров, создания общих платформ электронной коммерции.

Отмечаем важность ежегодного проведения в наших странах экспортно-импортных выставок, бизнес и инвестиционных форумов, создания Делового совета Центральной Азии и Китая.

Для формирования благоприятных рамочных условий и необходимой правовой базы предлагаем рассмотреть возможность принятия многостороннего Соглашения о содействии взаимной торговле и поощрении инвестиций.

Вопросы углубления промышленной кооперации, привлечения цифровых технологий и внедрения инноваций, особенно в сельское хозяйство, могут быть эффективно решены в рамках прямых межрегиональных контактов с провинциями Китая.

Предлагаю в этом году провести в Узбекистане Форум и выставку городов и регионов наших стран для налаживания практического сотрудничества, укрепления побратимских и партнёрских отношений.

Стратегическое значение имеет развитие безопасных и кратчайших транспортных коридоров, соединяющих Китай с нашим регионом, с выходом на Европу, Ближний Восток и Южную Азию.

Приоритетным проектом возрождения Великого шёлкового пути является Транс-Евразийская магистраль, важными составляющими которой станут автомобильная и железная дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Совместно с китайскими и кыргызскими партнёрами мы уже переходим к фазе практических работ.

В перспективе реализация этого проекта и строительство Трансафганского коридора позволят в рамках инициативы «Пояса и пути» связать альтернативными путями Китай со странами Южной Азии.

Считаем также первоочередной задачей обеспечить сопряжение национальных программ развития транспортных коммуникаций и на этой основе разработать единую долгосрочную Стратегию.

Особое внимание предлагаю уделить вопросам сотрудничества по климатической повестке и «зелёной энергетике».

К сожалению, темпы развития энергетической инфраструктуры в Центральной Азии не успевают за скоростью индустриализации и урбанизации, а также демографическим ростом. Сегодня это действительно очень серьёзный вызов долгосрочному устойчивому развитию наших стран.

С учётом технологического лидерства Китая в области солнечной, ветряной и гидроэнергетики, а также действующих финансовых инструментов поддержки проектов считаем необходимым расширить тесное научно-практическое партнёрство в альтернативной энергетике.

Готовы также к плодотворному сотрудничеству в решении экологических проблем Приаралья, защите биоразнообразия, сохранении ледников и почвы, внедрении водосберегающих технологий.

Уважаемые участники заседания!

Мы высоко ценим нынешний уровень регионального диалога по вопросам стабильности и безопасности. Занимаем принципиальную позицию в вопросах независимости, суверенитета и территориальной целостности наших стран.

Узбекистан поддерживает глобальную инициативу Китая, основанную на принципах неделимости безопасности и мирного развития в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.

Предлагаем наладить тесное взаимодействие спецслужб и правоохранительных ведомств государств Центральной Азии и Китая в борьбе с силами «трёх зол», наркотрафиком, трансграничной и киберпреступностью.

Считаем важным в полной мере использовать платформы диалога Контактной группы в рамках Шанхайской организации сотрудничества и стран-соседей Афганистана для выработки согласованной позиции и принятия мер по недопущению гуманитарной катастрофы в этой стране.

Как вы вчера отметили, господин Си Цзиньпин, «важно сообща продвигать вопросы, связанные с содействием в построении инклюзивной политической системы в Афганистане, налаживать полномасштабное контртеррористическое сотрудничество наших стран».

Рассчитываем также на поддержку нашей инициативы о создании Международной группы высокого уровня под эгидой Организации Объединённых Наций для выработки алгоритма выполнения взаимных обязательств мирового сообщества и нынешних властей Афганистана.

Для регулярной «сверки часов» предлагаем запустить механизм встреч секретарей Советов безопасности в нашем формате.

Дорогие друзья!

Наши страны и народы имеют огромный цивилизационный потенциал и большие возможности для взаимного обогащения национальных культур. Очередным свидетельством стал яркий концерт, состоявшийся вчера в рамках открытия Года культуры и искусства и Молодёжного фестиваля Центральной Азии и Китая.

Считаю важным продолжить ставшее доброй традицией регулярное проведение гуманитарных обменов, выставок, концертов и гастролей, совместных спортивных мероприятий, с широким вовлечением молодёжи.

Предлагаем в следующем году вместе провести Форум молодых талантов наших стран.

Благодарю китайскую сторону за важные инициативы и совместные программы в сферах традиционной медицины, лечения глазных болезней и образования.

Уважаемые коллеги, главы делегаций!

Наши страны являются стратегическими партнёрами и надёжными друзьями. Наше многолетнее сотрудничество, основанное на принципах доверия, уважения и учёта интересов друг друга, никогда не зависело от политической конъюнктуры.

И сегодня, в условиях усиления противостояния и непредсказуемости в международных отношениях, мы оказываем взаимную поддержку и вместе строим процветающее будущее для наших народов.

Наглядным подтверждением таких, особых отношений является эффективное содействие наших стран друг другу в период пандемии.

В этой связи хотел бы поддержать стратегическую инициативу китайской стороны о регулярном проведении наших встреч для укрепления дружбы и партнёрства государств Центральной Азии и Китая.

Господин Председатель Си Цзиньпин, вы – мудрый руководитель великого Китая и искренний сторонник обеспечения безопасности, стабильности и процветания в нашем регионе и в мире в целом. Наши встречи являются наглядным тому подтверждением.

Уверен, что плодотворные результаты сегодняшнего саммита послужат укреплению добрососедских отношений и всестороннего сотрудничества, процветанию наших стран и народов.

Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ

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