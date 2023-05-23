



Бахтиёр Саидов встретился с главой МИД России



НОВОСТИ В МИРЕ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. 22 мая в Москве министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов провел переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.



Главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили актуальные вопросы повестки дня узбекско-российского сотрудничества и наметили перспективы его дальнейшего наращивания.



Отдельное внимание уделено вопросам углубления торгово-экономического сотрудничества. Отмечалось, что с начала текущего года двусторонний товарооборот составил 2,4 млрд. долл. США, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министры договорились продолжить предпринимать совместные меры по поддержке высокой динамики экономической дипломатии.



Руководители внешнеполитических ведомств Узбекистана и России также рассмотрели вопросы укрепления межпарламентского диалога, активизации культурно-гуманитарных связей и наращивания туристических обменов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи