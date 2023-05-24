



В Ташкенте прошла торжественная церемония встречи Президента Сингапура



ТАШКЕНТ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Президент Республики Сингапур Халима Якуб пребывает в нашей стране с государственным визитом.



24 мая в резиденции «Куксарой» состоялась церемония официальной встречи главы Сингапура.



На площади перед резиденцией был выстроен почетный караул.



Президент Узбекистана Шавката Мирзиёева тепло встретил высокую гостью и пригласил ее на пьедестал.



Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.



Президенты обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.



После совместного фотографирования начались переговоры на высшем уровне. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи