В Ташкенте прошла торжественная церемония встречи Президента Сингапура

В Ташкенте прошла торжественная церемония встречи Президента Сингапура24.05.2023 14:56
ТАШКЕНТ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Президент Республики Сингапур Халима Якуб пребывает в нашей стране с государственным визитом.
24 мая в резиденции «Куксарой» состоялась церемония официальной встречи главы Сингапура.
На площади перед резиденцией был выстроен почетный караул.
Президент Узбекистана Шавката Мирзиёева тепло встретил высокую гостью и пригласил ее на пьедестал.
Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.
Президенты обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.
После совместного фотографирования начались переговоры на высшем уровне.
УЗИНФОРМ