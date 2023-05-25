



Глава государства приветствовал выпускников школ



ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к выпускникам общеобразовательных школ страны по случаю Последнего звонка. В обращении говорится: "Дорогие мои дети!



От всего сердца поздравляю всех вас с получением аттестатов зрелости и вступлением в самостоятельную жизнь.



В этот долгожданный день 25 мая более чем в 10 тысячах школ страны звучит «последний звонок», около 392 тысяч юношей и девушек прощаются с родной школой и любимыми учителями. Свыше 12 тысяч выпускников завершают школу с золотыми медалями, более 2 тысяч – с серебряными, что, несомненно, придает празднику особую, еще большую торжественность.



Это очень радостное и волнующее событие не только для вас, дорогие мои дети, но и, конечно, для нас – родителей, учителей и наставников.



На пути к современным знаниям, освоению востребованных профессий, обретению достойного места в обществе вас ждут безграничные возможности, которые закреплены в нашей обновленной Конституции.



Несомненно, такие молодые люди, как вы, стремящиеся использовать свои знания, таланты и потенциал, стать достойными сыновьями и дочерями Родины, являются золотым фондом, бесценным достоянием Нового Узбекистана.



Дорогие мои сыновья и дочери!



Сегодня в развитии нашей Родины начался период национального подъема. Как известно, мы уделяем особое внимание развитию системы образования. В 2023 году, объявленном Годом заботы о человеке и качественного образования, мы приняли специальную Государственную программу, реализуем комплекс мер, призванных вывести развитие сферы на новый уровень, усилить роль и статус учителей и наставников в обществе.



В настоящее время в нашей стране функционирует более 10 тысяч государственных общеобразовательных, Президентских, специализированных и творческих школ, множество негосударственных учебных заведений и школ в форме государственно-частного партнерства.



Только в прошлом году было построено и отремонтировано 807 школ на 3,2 триллиона сумов. В нынешнем году в средние общеобразовательные учреждения поставлено 40 тысяч современных компьютеров, 442 комплекта робототехники и другое необходимое оборудование.



В детских школах «Баркамол авлод», детско-юношеских спортивных школах проводятся масштабные духовно-просветительские мероприятия, осуществляется последовательная работа по повышению у молодежи интереса к чтению книг, ее активному вовлечению в кружки по литературе, искусству и спорту.



Отрадно, что в результате такой работы школьники страны в этом году на региональных и международных предметных олимпиадах завоевали 2 золотые, 15 серебряных, 27 бронзовых медалей, 6 наших одаренных девушек стали лауреатами Государственной премии имени Зульфии.



Для того, чтобы учащиеся уже в школьные годы могли обрести профессию, было определено, что 11-й класс должен давать путевку во взрослую жизнь, внедряется система обучения юношей и девушек не менее чем двум иностранным языкам и получения одной современной профессии с привлечением предпринимателей.



Уважаемые выпускники!



В последнее время Узбекистан открывает перед нашей целеустремленной и энергичной молодежью большие возможности. 210 высших образовательных учреждений страны, 330 профессиональных школ, около 400 колледжей и техникумов служат площадкой для вашего становления полноценными кадрами и квалифицированными специалистами в выбранных сферах.



В целях обеспечения получения высшего образования студентами без отрыва от производства в 154 вузах организованы заочная и в 15 вузах – дистанционная формы обучения.



Требованием времени стало создание моноцентров, IT и технопарков, где молодежь получает современные профессии и учится вести собственный бизнес.



Хокимияты на местах, руководители секторов, активы махаллей станут вашими советчиками и помощниками в том, чтобы вы могли занять достойное место в обществе. Ради такой благородной цели их двери всегда открыты для вас.



Уверен, что эффективно использовав созданные возможности, в будущем вы станете плодотворно трудиться на современных производственных предприятиях, в фирмах и компаниях, государственных и негосударственных организациях страны, своими знаниями и профессионализмом внесете большой вклад в процветание нашей Родины.



Еще раз подчеркну, что каждый юноша и каждая девушка, окончившие сегодня школу, будут окружены вниманием и заботой народа и государства.



Вас ждут еще более высокие и ответственные рубежи. Мы задействуем все свои силы и возможности, чтобы каждый из вас занял достойное место в жизни.



Прошу вас, мои дорогие юноши и девушки: неустанно учитесь, ищите и познавайте, овладевайте современными знаниями! Если вы будете ценить свое драгоценное время, постоянно совершенствоваться, уверенно идти к своим заветным мечтам, планам и целям, то обязательно достигнете больших высот.



Уверен, что вы всегда будете ставить перед собой высокую планку, сплотитесь на этом пути. Вам это по плечу.



Желаю всем вам огромных успехов и благополучия.



Еще раз от души поздравляю вас с успешным окончанием школы.



Пусть ваш первый шаг во взрослую и самостоятельную жизнь будет уверенным и счастливым!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи