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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
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 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 67     всего 100%

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Глава государства приветствовал выпускников школ
25.05.2023 08:41

ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к выпускникам общеобразовательных школ страны по случаю Последнего звонка.

В обращении говорится:

"Дорогие мои дети!

От всего сердца поздравляю всех вас с получением аттестатов зрелости и вступлением в самостоятельную жизнь.

В этот долгожданный день 25 мая более чем в 10 тысячах школ страны звучит «последний звонок», около 392 тысяч юношей и девушек прощаются с родной школой и любимыми учителями. Свыше 12 тысяч выпускников завершают школу с золотыми медалями, более 2 тысяч – с серебряными, что, несомненно, придает празднику особую, еще большую торжественность.

Это очень радостное и волнующее событие не только для вас, дорогие мои дети, но и, конечно, для нас – родителей, учителей и наставников.

На пути к современным знаниям, освоению востребованных профессий, обретению достойного места в обществе вас ждут безграничные возможности, которые закреплены в нашей обновленной Конституции.

Несомненно, такие молодые люди, как вы, стремящиеся использовать свои знания, таланты и потенциал, стать достойными сыновьями и дочерями Родины, являются золотым фондом, бесценным достоянием Нового Узбекистана.

Дорогие мои сыновья и дочери!

Сегодня в развитии нашей Родины начался период национального подъема. Как известно, мы уделяем особое внимание развитию системы образования. В 2023 году, объявленном Годом заботы о человеке и качественного образования, мы приняли специальную Государственную программу, реализуем комплекс мер, призванных вывести развитие сферы на новый уровень, усилить роль и статус учителей и наставников в обществе.

В настоящее время в нашей стране функционирует более 10 тысяч государственных общеобразовательных, Президентских, специализированных и творческих школ, множество негосударственных учебных заведений и школ в форме государственно-частного партнерства.

Только в прошлом году было построено и отремонтировано 807 школ на 3,2 триллиона сумов. В нынешнем году в средние общеобразовательные учреждения поставлено 40 тысяч современных компьютеров, 442 комплекта робототехники и другое необходимое оборудование.

В детских школах «Баркамол авлод», детско-юношеских спортивных школах проводятся масштабные духовно-просветительские мероприятия, осуществляется последовательная работа по повышению у молодежи интереса к чтению книг, ее активному вовлечению в кружки по литературе, искусству и спорту.

Отрадно, что в результате такой работы школьники страны в этом году на региональных и международных предметных олимпиадах завоевали 2 золотые, 15 серебряных, 27 бронзовых медалей, 6 наших одаренных девушек стали лауреатами Государственной премии имени Зульфии.

Для того, чтобы учащиеся уже в школьные годы могли обрести профессию, было определено, что 11-й класс должен давать путевку во взрослую жизнь, внедряется система обучения юношей и девушек не менее чем двум иностранным языкам и получения одной современной профессии с привлечением предпринимателей.

Уважаемые выпускники!

В последнее время Узбекистан открывает перед нашей целеустремленной и энергичной молодежью большие возможности. 210 высших образовательных учреждений страны, 330 профессиональных школ, около 400 колледжей и техникумов служат площадкой для вашего становления полноценными кадрами и квалифицированными специалистами в выбранных сферах.

В целях обеспечения получения высшего образования студентами без отрыва от производства в 154 вузах организованы заочная и в 15 вузах – дистанционная формы обучения.

Требованием времени стало создание моноцентров, IT и технопарков, где молодежь получает современные профессии и учится вести собственный бизнес.

Хокимияты на местах, руководители секторов, активы махаллей станут вашими советчиками и помощниками в том, чтобы вы могли занять достойное место в обществе. Ради такой благородной цели их двери всегда открыты для вас.

Уверен, что эффективно использовав созданные возможности, в будущем вы станете плодотворно трудиться на современных производственных предприятиях, в фирмах и компаниях, государственных и негосударственных организациях страны, своими знаниями и профессионализмом внесете большой вклад в процветание нашей Родины.

Еще раз подчеркну, что каждый юноша и каждая девушка, окончившие сегодня школу, будут окружены вниманием и заботой народа и государства.

Вас ждут еще более высокие и ответственные рубежи. Мы задействуем все свои силы и возможности, чтобы каждый из вас занял достойное место в жизни.

Прошу вас, мои дорогие юноши и девушки: неустанно учитесь, ищите и познавайте, овладевайте современными знаниями! Если вы будете ценить свое драгоценное время, постоянно совершенствоваться, уверенно идти к своим заветным мечтам, планам и целям, то обязательно достигнете больших высот.

Уверен, что вы всегда будете ставить перед собой высокую планку, сплотитесь на этом пути. Вам это по плечу.

Желаю всем вам огромных успехов и благополучия.

Еще раз от души поздравляю вас с успешным окончанием школы.

Пусть ваш первый шаг во взрослую и самостоятельную жизнь будет уверенным и счастливым!".

УЗИНФОРМ

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