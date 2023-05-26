Погода в Узбекистане на 27 мая

Погода в Узбекистане на 27 мая26.05.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 мая, погода по прогнозам синоптиков:
26 мая в связи с ожидаемыми сильными дождями по сопредельной территории республик Кыргызстан, Таджикистан по предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 30-32°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 30-35°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 28-33°.
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в горных районах Республики:
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Небольшая, местами переменная облачность, по Ташкентской области и областям Ферганской долины местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточый 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.
УЗИНФОРМ