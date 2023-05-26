Глава Узбекистана выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета

ТАШКЕНТ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. 25 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял онлайн-участие в прошедшем в Москве юбилейном 30-м саммите Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), который был посвящен вопросам дальнейшего развития сотрудничества стран-участниц ЕАЭС в сферах торговли и экономики, промышленной кооперации, инвестиций и других.

В выступлении главы Узбекистана говорилось:

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Уважаемые главы делегаций!

Искренне рад приветствовать участников заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Хочу присоединиться к словам моих коллег и выразить признательность Президенту Российской Федерации уважаемому Владимиру Владимировичу Путину за организацию нашей встречи.

Несомненно, эффективное председательство России в ЕАЭС послужит продвижению новых направлений многопланового партнерства наших стран.

Уважаемые коллеги!

Узбекистан в качестве государства-наблюдателя при ЕАЭС продолжает активно участвовать в многосторонних мероприятиях и проектах, направленных на развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в рамках Объединения.

Во-первых, совместно проведена результативная работа по формированию благоприятных условий, поиску новых точек роста и возможностей для расширения торговых отношений. По итогам прошлого года товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС увеличился на 23%. Устойчивая динамика роста наблюдается и в этом году.

Во-вторых, мы серьезно продвинулись в области промышленной кооперации. Только за последние годы в нашей стране запущены сотни проектов и предприятий в приоритетных отраслях с участием компаний из стран Объединения.

В-третьих, созданы эффективные платформы для стимулирования бизнес-диалога, в том числе с привлечением потенциала регионов наших стран.

В качестве примера хочу привести ставшую традиционной Международную промышленную выставку «ИННОПРОМ. Центральная Азия». В апреле она в третий раз успешно прошла в Ташкенте, было представлено более 2 тысяч компаний из наших стран. По итогам заключены инвестиционные соглашения и торговые контракты на сумму свыше 10 миллиардов долларов.

В-четвертых, мы укрепляем институциональные механизмы – развиваем тесное и конструктивное сотрудничество с Евразийской экономической комиссией, принимаем активное участие в мероприятиях органов ЕАЭС.

В рамках трехлетнего Плана совместной работы проведено более 200 мероприятий по гармонизации законодательства с международными нормами, обмену опытом регулирования экономики, устранению барьеров, препятствующих развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах.

Узбекистан подключился к отдельным программам и отраслевым проектам в области упрощения торговых процедур, а также в сферах транспорта, сельского хозяйства, экологии и туризма.

В наших ближайших планах – проведение очередного заседания совместной Рабочей группы в августе этого года.

Вместе с тем анализ текущей ситуации показывает также наличие ряда сдерживающих факторов и нерешенных вопросов. Речь идет об отсутствии механизмов реализации инициатив государств-наблюдателей, направленных на развитие практического взаимодействия в рамках Объединения.

Кроме того, не урегулированы вопросы, связанные с применением в странах ЕАЭС торговых ограничений, в том числе в отношении поставок сельхозпродукции, энергоносителей и прочих сырьевых товаров.

Пока не дают ожидаемого результата проекты, инициированные в сфере транспорта и логистики, в частности, по ускоренной взаимной поставке качественной и доступной продовольственной продукции.

Уважаемые участники заседания!

Усиление глобальных вызовов, серьезные разрывы в транспортно-логистических цепочках, растущие риски продовольственной и энергетической безопасности и другие проблемы обуславливают необходимость более тесной координации для решения первоочередных задач устойчивого социально-экономического развития наших стран.

Надеюсь, что нынешний саммит позволит нам «сверить часы» и определить приоритетные направления практического сотрудничества.

Первое. Узбекистан готов к продолжению совместной работы по упрощению торговых процедур и созданию условий для кардинального увеличения объемов товарооборота между нашими странами.

Считаем, что этому будет способствовать принятие Соглашения об устранении технических барьеров и взаимном признании сертификатов.

В этих целях в Узбекистане полностью завершена подготовительная работа по гармонизации национальных технических регламентов с нормами ЕАЭС.

Продолжим также работу по развитию взаиморасчетов в национальных валютах.

Второе. Расширению экономического сотрудничества и деловых контактов, на наш взгляд, будет способствовать интеграция электронных платформ и онлайн-систем таможенного администрирования, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного надзора, а также сертификации происхождения товаров.

Готовы провести предметные консультации на экспертном уровне для выработки механизмов реализации этой инициативы.

Третье. Считаем важным принятие совместных мер по углублению промышленной кооперации и локализации как важного фактора создания новых рабочих мест и формирования индустриальных хабов на евразийском пространстве.

Заинтересованы в участии в многосторонних программах, направленных на оказание финансовой поддержки реализации кооперационных проектов. Речь идет, в том числе, об инициативах бизнес-сообщества в области перестраховочной деятельности и практического сотрудничества национальных институтов развития.

Для налаживания долгосрочных партнерских отношений на уровне бизнеса намерены также подключиться к деятельности Делового совета ЕАЭС.

Четвертое. Взаимодействие в сфере транспорта и транзита является стратегическим направлением нашего партнерства. В нынешних реалиях важно усилить совместную работу по формированию альтернативных транспортных коридоров и созданию устойчивых логистических цепочек.

Поддерживаем развитие международных маршрутов Север – Юг и других магистралей, соединяющих наш регион с Китаем, странами Ближнего Востока и Южной Азии. Выступаем за тесную координацию в вопросах тарифной политики.

Приглашаем также присоединиться к работе Проектного офиса по реализации проекта строительства железной дороги Узбекистан – Афганистан – Пакистан.

Пятое. Полагаем важным расширять наше сотрудничество в области продовольственной безопасности. В данном контексте важно:

- стимулировать активное замещение импорта сельско-хозяйственных товаров и продуктов питания продукцией, производимой в наших государствах,

- обеспечить полноценное функционирование «зеленых» коридоров, в том числе «Евразийского Агроэкспресса»,

- поддерживать совместное проведение научно-прикладных исследований и внедрение инноваций,

- всесторонне содействовать деятельности и поощрять развитие кооперационных связей представителей агробизнеса наших стран.

В этих целях предлагаем провести в Узбекистане в октябре этого года Аграрный форум в формате «ЕАЭС плюс» с участием министров сельского хозяйства, ведущих производителей и импортеров продовольствия.

Шестое. Узбекистан также заинтересован в более широком сотрудничестве в подготовке высококвалифицированных специалистов, налаживании партнерских отношений между вузами и центрами профессионального образования, участии в совместных проектах поддержки научных исследований.

Считаем необходимым разработать «дорожную карту» по совместной подготовке востребованных кадров по инженерно-техническим специальностям.

Уважаемые участники саммита!

Еще раз хочу поблагодарить коллег за поддержку участия Узбекистана в программах и проектах многостороннего партнерства в рамках Евразийского экономического союза.

Убежден, что итоги сегодняшнего заседания будут способствовать развитию новых направлений, форм и механизмов взаимовыгодного сотрудничества в целях устойчивого развития и процветания наших стран.

Благодарю за внимание."