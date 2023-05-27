



Проведен разговор глав МИД Узбекистана и Швеции



ТАШКЕНТ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. 26 мая глава ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиёр Саидов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Королевства Швеция Тобиасом Биллстрёмом. В ходе переговоров главы МИД рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, взаимодействия в рамках международных организаций и структур. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи