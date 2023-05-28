В Ташкенте демонстрируют достижения ювелирного дела

ТАШКЕНТ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. 27 мая в столице Узбекистана начала двухдневную работу 1-я Международная выставка-продажа современного оборудования, технологий и ювелирных изделий Uzbek Jewellery Fair-2023.

В ней принимают участие отечественные и ведущие мировые производители ювелирных изделий, представители оптовой и розничной торговли, логистических компаний, оказывающих услуги по импорту и экспорту ювелирной продукции, из более чем 10 стран, включая Италию, Саудовскую Аравию и Турцию.

На стендах участников представлены различные ювелирные изделия из серебра, золота, других драгоценных металлов и камней, украшения, модные аксессуары, коллекции наручных и настенных часов. Также представлены современное оборудование, инструменты, фурнитура, новые технологии, применяемые в производстве.

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