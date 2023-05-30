



Узбекистан и Кыргызстан провели переговоры по демаркации границы



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. 28 мая в Самарканде завершили недельную работу встреча рабочих групп от правительств Узбекистана и Кыргызстана и первое заседание совместной демаркационной комиссии по демаркации узбекско-кыргызской Государственной границы. В ходе проведенных встреч и переговоров стороны рассмотрели результаты совместных полевых обследований на отдельных участках границы между двумя странами, утвердили нормативно-правовые и технические документы по демаркации Государственной границы, а также подписаны соответствующие Протоколы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи