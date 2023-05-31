



МИД Узбекистана посетил посол Бангладеш



ТАШКЕНТ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 30 мая ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Бангладеш Захангир Алам. Его принял заместитель министра иностранных дел Бахромжон Аълоев. Встреча была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах экономики, торговли, экономической дипломатии, а также в области зиёрат-туризма. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи