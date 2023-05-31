МИД Узбекистана посетил посол Бангладеш

МИД Узбекистана посетил посол Бангладеш31.05.2023 08:49
ТАШКЕНТ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 30 мая ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Бангладеш Захангир Алам. Его принял заместитель министра иностранных дел Бахромжон Аълоев.
Встреча была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах экономики, торговли, экономической дипломатии, а также в области зиёрат-туризма.
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