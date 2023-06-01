Обсуждены приоритетные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ИРИ

ТАШКЕНТ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. 31 мая в Ташкенте было проведено 15-е заседание совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Узбекистаном и Исламской Республикой Иран, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация ИРИ во главе с исполняющим обязанности министра промышленности, рудников и торговли Саидом Махдий Ниёзий.

В ходе переговоров представители двух стран рассмотрели ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, поставок оборудования, строительных материалов, шелка, текстиля, электротехники и продуктов питания.

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