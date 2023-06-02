Ташкент посетил глава МИД Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан посетил с официальным визитом глава ведомства иностранных дел Республики Корея Пак Чин.

1 июня он был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и посетил МИД Узбекистана, где прошла встреча с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, технологий, транспорта и логистики, «зеленой» энергетики, машиностроения, химической промышленности, электротехники, текстильной индустрии, инфраструктуры, строительства, здравоохранения и других.

Также министры иностранных дел подписали межправительственное Рамочное соглашение по сотрудничеству в области изменения климата и межведомственные документы, направленные на установление сотрудничества по развитию электронного парламента и наращивания партнерства в сферах лесоводства, защиты и карантина растений.

УЗИНФОРМ