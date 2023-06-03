Глава Узбекистана завершил визит в Кыргызстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. 2 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в Кыргызстан, предпринятый с целью участия в прошедшем в Чолпон-Ате втором саммите "Центральная Азия - Европейский Союз".

На полях саммита глава Узбекистана провел встречу с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, с которым обсудил вопросы развития сотрудничества, как на двусторонней основе, так и в рамках взаимодействия с другими странами Центральной Азии, в сферах торговли и экономики, инвестиций, транспорта, «зеленой» энергетики, инноваций и высоких технологий, цифровизации, экологии, образования, туризма и других.

В ходе второй встречи лидеров Центральной Азии и Европейского Союза были обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества стран Центральной Азии с Европейским Союзом, а также актуальные международные и региональные проблемы.

В выступлении главы Узбекистана говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!



Искренне рад приветствовать всех участников очередной встречи лидеров в формате «Центральная Азия – Европейский Союз».



Хочу присоединиться к словам признательности в адрес Президента Кыргызской Республики уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова за прекрасную организацию саммита и оказываемый традиционно теплый, радушный прием в Чолпон-Ате – одном из самых живописных мест в нашем регионе.



Выражаю также особую благодарность Президенту Европейского Совета уважаемому господину Шарлю Мишелю.



Ваша приверженность и всемерная поддержка развития конструктивного политического диалога и многогранного сотрудничества со странами Центральной Азии во многом обуславливают эффективность наших контактов.



Уважаемые коллеги!



Прошло менее года с нашей первой – открытой, доверительной и плодотворной встречи в Астане.



За этот короткий период совместными усилиями проделана действительно большая работа.



В ноябре прошлого года мы вместе провели в Узбекистане Конференцию высокого уровня по межрегиональной взаимосвязанности, уделив особое внимание продвижению проектов в сферах:



- цифровизации;



- транспортных коммуникаций;



- энергетики и управления водными ресурсами, в том числе в рамках стратегии наших европейских партнеров «Глобальные ворота».



Запустили ряд важных региональных проектов – по созданию устойчивой энергетической системы в Центральной Азии, а также в области профессионального образования.



Отдельно хотел бы отметить результативные итоги состоявшихся



- Форума гражданского общества в марте в Ташкенте;



- второго Экономического форума в Алматы и ежегодного заседания Европейского банка реконструкции и развития в Самарканде в прошлом месяце.



Эти мероприятия еще раз показали положительные, качественные изменения в диалоге с нашими европейскими партнерами.



Сегодня Центральная Азия является центром притяжения и пространством новых экономических возможностей для ведущих европейских компаний и банков.



И речь уже идет о широком инвестиционном и технологическом партнерстве, направленном на:



- создание современных промышленных мощностей,



- внедрение «зеленой» энергетики,



- развитие «умного» сельского хозяйства,



- формирование разветвленной транспортно-логистической инфраструктуры.



В выступлениях моих коллег прозвучали статистические данные. Не буду повторять.



Тем не менее, подчеркну, что есть все основания рассчитывать на двукратный рост этих показателей до 2030 года.



Коротко остановлюсь на сотрудничестве Узбекистана со странами Евросоюза.



После Вашего исторического визита в Узбекистан, господин Мишель, заметно активизировались контакты на всех уровнях. Мы провели встречи с лидерами Франции, Германии, Венгрии и Чехии. Открыли посольства в Будапеште и Стокгольме. На следующей неделе я планирую посетить Италию.



Наш товарооборот со странами Европейского союза продолжает устойчиво расти благодаря режиму «GSP+».



Если в прошлом году объемы торговли увеличились на 20 процентов, то с начала года – почти на 70 процентов.



Портфель перспективных проектов создания высокотехнологичных производств и новых рабочих мест с ведущими европейскими компаниями и банками превышает 20 миллиардов евро.



В число наших стратегических партнеров входят всемирно известные корпорации «Сименс», «Линде Групп», «КЛААС», «Эйрбас», «Басф», «И-Ди-Эф», «Альстом», «Тоталь», «Орано», «О-Ти-Пи Груп» и многие другие. Подчеркну, что реализация совместных проектов позволит изменить индустриальную карту на Евразийском континенте.



В гуманитарной сфере осуществили два уникальных проекта в партнерстве с Лувром и Новым музеем Берлина.



Мы впервые масштабно представили богатейшее культурно-историческое наследие нашего региона в этих всемирно известных центрах искусства.



Уважаемые участники саммита!



Вопреки сложной геополитической ситуации и негативным тенденциям в глобальной экономике страны Центральной Азии демонстрируют устойчивый рост.



По последним оценкам аналитиков Европейского банка реконструкции и развития, экономический рост в регионе в целом составит 5,2 процента в этом году и 5,4 процента в следующем.



В Узбекистане европейские эксперты прогнозируют рост в среднем на 6,5 процентов ежегодно.



При этом в наших планах до 2030 года в два раза увеличить объемы валового внутреннего продукта и доходы населения, с вхождением в число государств с доходами выше среднего уровня.



Основным фактором достижения этой цели станет политика ускоренной индустриализации, в том числе за счет привлечения иностранных инвестиций в обрабатывающие отрасли.



Особо отмечу важность дальнейшей поддержки нашими европейскими друзьями и партнерами национальных программ развития и стратегии необратимых реформ.



Уважаемые главы делегаций!



С учетом предложенной повестки дня саммита выделю следующие приоритетные, на мой взгляд, направления взаимовыгодного сотрудничества.



Первое – это торговля. Узбекистан заинтересован в кардинальном расширении торговых отношений с Евросоюзом, прежде всего в создании устойчивых торгово-логистических цепочек и эффективных механизмов поддержки взаимных поставок.



Предоставление режима «GSP+» стало стимулирующим фактором для более широкого вовлечения отечественных производителей во внешнеторговую деятельность с одновременным повышением качества выпускаемой продукции.



Мы заинтересованы в продлении сроков действия этих условий на новый период.



Считаем, что распространение данного режима преференций на страны региона послужит росту индустриального потенциала и конкурентоспособности наших экономик.



В качестве примера могу привести готовность наших экспортеров к поставкам на европейский рынок более 500 наименований промышленных товаров на сумму 4 миллиарда евро.



Вместе с тем есть и ряд отдельных вопросов, таких как:



- создание в нашем регионе сети современных лабораторий, центров стандартизации и сертификации в соответствии с требованиями Евросоюза;



- развитие навыков и потенциала наших экспортеров для работы на европейском рынке;



- проведение мероприятий, направленных на повышение информированности европейских компаний о торговых возможностях стран региона.



К сожалению, по всем этим вопросам мы пока не достигли заметного прогресса.



Для их решения предлагаем совместно разработать Комплексную программу поддержки предприятий-экспортеров и импортеров наших стран.



Кроме того, выполнению этой задачи будет способствовать скорейшее завершение процесса принятия Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Европейским Союзом.



Второе – формирование сопряженных транспортных коридоров как ключевого фактора устойчивого экономического роста.



Важно объединить усилия наших стран в целях развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности Центральной Азии и Европы, прежде всего путем формирования так называемого Срединного маршрута – Транскаспийского транзитного коридора.



Следует отметить, что этот проект был тщательно проанализирован в ходе недавней встречи управляющих Европейского банка реконструкции и развития в Самарканде.



К сожалению, до сих пор отсутствует скоординированный подход в вопросах повышения конкурентоспособности данной магистрали.



Сегодня нужны тарифы, которые будут выгодны бизнесу, генерирующему основные объемы грузопотока.



Однако, как показывает анализ, нынешние тарифы и сборы на этом направлении в 1,5 раза выше, чем, к примеру, на альтернативных маршрутах Север – Юг.



Не менее важными являются вопросы расширения транспортно-логистической и портовой инфраструктуры в соответствии с прогнозируемым ростом грузопотока, а также улучшения технического состояния дорожного полотна.



В этой связи считаем целесообразным создание действенного механизма использования потенциала Транс-каспийского коридора.



Речь идет о регулярных встречах уполномоченных представителей транспортных ведомств наших стран.



Отмечу также важность проведенных европейскими партнерами исследований по формированию устойчивых транспортных коридоров между Европой и Центральной Азией.



Третье – инвестиционное и технологическое партнерство.



Я уже достаточно подробно остановился на наших возможностях и общих планах.



Считаю, что пришло время рассмотреть вопрос ежегодного проведения промышленно-технологических выставок в рамках экономического форума «Центральная Азия – Европейский Союз».



С учетом современных реалий заинтересованы в запуске совместно с Европейским инвестиционным банком специальных инструментов финансовой поддержки при переносе производственных мощностей ведущих европейских компаний

в наши страны.



Подтверждаем готовность обеспечить все необходимые условия для деятельности регионального офиса Банка в Узбекистане.



Четвертое – рассчитываем на тесное партнерство с Евросоюзом в области цифровой взаимосвязанности.



Исследования специалистов Всемирного банка показывают, что дальнейшее расширение высокоскоростного доступа к Интернету приведет к пропорциональному увеличению объемов валового продукта и экспорта стран региона.



Поддерживаем соответствующую инициативу «Команда Европа» и предлагаем разработать совместную «Цифровую повестку для Центральной Азии».



Пятое – противодействие климатическим вызовам. Речь идет прежде всего о повышении устойчивости экосистем за счет реализации целевых региональных проектов с применением передовых европейских знаний и технологий.



Кроме того, сегодня в Узбекистане активно развивается «зеленая» энергетика.



Планируем к 2030 году увеличить мощности генерации возобновляемой энергии до 25 тысяч мега-ватт, повысив ее долю с нынешних 14 до 40 процентов.



Сегодня мои коллеги подробно остановились на экологических вопросах.



Учитывая остроту проблематики, приглашаем Европейский Союз выступить соорганизатором первого Международного климатического форума, который будет проведен осенью этого года в рамках Самаркандской инициативы солидарности во имя общей безопасности и процветания.



Мы также заинтересованы в активном участии наших партнеров в проекте создания Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата.



Шестое – развитие туризма. Следует отметить, что данная отрасль быстро восстанавливается после пандемии и показывает стабильно высокую динамику роста.



Несмотря на это, огромный туристический потенциал Центральной Азии задействован сегодня далеко не полностью.



Предлагаем совместно разработать Программу содействия развитию устойчивого туризма для Центральной Азии и представить ее на юбилейной сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, которая пройдет в октябре этого года в Узбекистане.



Данная программа охватит:



- конкретные проекты модернизации инфраструктуры и реконструкции объектов исторического наследия,



- расширение географии и частоты авиарейсов;



- разработку единых турпродуктов и маршрутов с охватом всего региона, а также упрощение визовых процедур.



Седьмое – инвестиции в образование молодежи.



В Узбекистане успешно действуют филиалы семи европейских университетов. Однако этого недостаточно.



Планируем в ближайшее время наладить партнерство с ведущими вузами стран Евросоюза и внедрить совместные образовательные программы, прежде всего по техническим специальностям.



Выступаем также за возобновление в нашем формате регулярных встреч министров образования и ректоров университетов.



Предлагаем рассмотреть возможность расширения поддержки научно-исследовательских и образовательных проектов для региона Центральной Азии в рамках Программы «Горизонт Европа».



Уважаемые коллеги!



Важнейшим направлением нашего взаимодействия является укрепление сотрудничества в борьбе против новых вызовов и угроз безопасности.



Сегодня мы эффективно осуществляем совместные программы по защите границ, противодействию наркотрафику и терроризму.



За последние годы проведено более двухсот региональных мероприятий. При содействии европейских партнеров подготовлены тысячи высококвалифицированных специалистов, модернизированы пограничные пункты.



Считаем необходимым выработать новые программы партнерства в области борьбы с экстремизмом и радикализмом, торговлей людьми, организованной и киберпреступностью, а также охраны границ.



В этих целях предлагаем провести экспертную конференцию «Центральная Азия – Европейский Союз: новая повестка сотрудничества в сфере безопасности».



В центре нашего внимания находится афганская проблематика. К глубокому сожалению, гуманитарная ситуация в Афганистане стремительно ухудшается.



По данным Организации Объединенных Наций, в настоящее время миллионы афганцев находятся на грани выживания.



В этой связи призываем партнеров не снижать объемы гуманитарной помощи афганскому народу. Готовы и далее предоставлять для этих целей возможности логистического хаба в Термезе.



Предлагаем продолжить регулярные консультации наших спецпредставителей для выработки общих подходов к решению актуальных вопросов урегулирования ситуации и мирного развития Афганистана.



Уважаемые главы делегаций!



Сегодня в выступлениях моих коллег были выдвинуты важные инициативы, направленные на углубление практического сотрудничества между Центральной Азией и Европейским Союзом.



Считаю очень важным, чтобы каждое предложение было внимательно изучено нашими экспертами. В этой связи полагаю целесообразным разработать и принять отдельную «дорожную карту» по итогам нашей встречи.



Поддерживаю также предложение о том, чтобы придать нашим контактам регулярный характер.



Признателен за поддержку нашей инициативы о проведении первого саммита в данном формате в Узбекистане в следующем году.



Убежден, что итоги нынешней встречи послужат дополнительным импульсом для укрепления отношений дружбы и партнерства между нашими странами, будут способствовать обеспечению в регионе мира и стабильности, устойчивого развития и процветания.



Благодарю за внимание."

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