Глава Узбекистана посетил Турцию

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. 3 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с рабочим визитом в Турецкую Республику.

Поездка была предпринята по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с целью участия в торжественной церемонии инаугурации главы Турции на пост главы государства, который он займет второй раз по итогам прошедших в минувшем месяце президентских выборов.

В церемонии также приняли участие глав государств и правительств, официальных делегаций и высоких гостей из более 70 стран мира.

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