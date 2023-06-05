



Погода в Узбекистане на 6 июня



ТАШКЕНТ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 июня, погода по прогнозам синоптиков:

5-8 июня текущего года на территорию Узбекистана осуществится вынос жаркого воздуха с районов Ирана. Максимальная температура воздуха будет повышаться: 5-6 июня по Каракалпакстану, Хорезмской области до 40-41°; 6-8 июня по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до 40-42°; 5-8 июня по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям до 38-40°; 7-8 июня по областям Ферганской долины до 36-39°. 7-8 июня местами по северу, югу и пустынной зоне ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 36-38°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 36-41°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, по пустынной зоне до 28°, днем 37-42°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 37-42°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 34-39°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/c. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи